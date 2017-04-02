Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 02/04/2017 15:12

Duayen oyuncu Halit AkÃ§atepe son yolcuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

halit akÃ§atepe son yolculukl

Usta oyuncu Halit AkÃ§atepe, Caddebostan KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde dÃ¼zenlenen tÃ¶reninden sonra sevenlerinin omuzunda Åžakirin Camii'nde kÄ±lÄ±nan namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Karacaahmet mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi

Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen törene katÄ±lan sevenlerinin korteji eÅŸliÄŸinde Åžakirin Camii'ne getirilen Ünlü sanatçÄ± Halit Akçatepe, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Cenaze törenine kÄ±zlarÄ± Ebru Akçatepe ve ItÄ±r Akçatepe baÅŸta olmak üzere Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, CHP Ä°stanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Emel SayÄ±n, Erol Evgin, Genco Erkal, Hababam SÄ±nÄ±fÄ±'nÄ±n "Kalem Åžakir"i Bülent Ä°ÄŸdiroÄŸlu, Nuri Alço, sanat camiasÄ±nda çok sayÄ±da dostu, sevenleri ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. YakÄ±nlarÄ± ünlü sanatçÄ±nÄ±n tabutu baÅŸÄ±nda dualar ederek, gözyaÅŸÄ± döktü.  KÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndan Akçatepe için sevenlerinden helallik alÄ±ndÄ±. Ünlü sanatçÄ± sevenlerinin omuzlarÄ±nda Karacaahmet mezarlÄ±ÄŸÄ±na götürülerek defnedildi.

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