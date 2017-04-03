Survivor'da dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kim kazandÄ± kimler elemeye kaldÄ±

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu hafta elemeye kalan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar belli oldu

Bu hafta oynanan dokunulmazlÄ±k oyununu ilk kazanan takÄ±m ünlüler olmuÅŸtu. Bunun üzerine gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Erdi ve Berna elenmek üzere ismi çÄ±kan ilk iki isim oldu.

(ERDÄ°-BERNA)

Dün akÅŸam oynanan dokunulmazlÄ±k oyununda ise ünlüler takÄ±mÄ± kaybederek konseyde isim yazdÄ±lar. Ä°smi en çok yazÄ±lan kiÅŸi Sabriye oldu. Son eleme adayÄ± da sembol sahibi Serhat AkÄ±n tarafÄ±ndan belirlendi. Serhat eleme adayÄ± olarak Adem KÄ±lÄ±ççÄ±’yÄ± belirledi.