Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/04/2017 08:44

Survivor'da dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kim kazandÄ± kimler elemeye kaldÄ±

Survivor 2017

EkranlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu hafta elemeye kalan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar belli oldu

Bu hafta oynanan dokunulmazlÄ±k oyununu ilk kazanan takÄ±m ünlüler olmuÅŸtu. Bunun üzerine gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Erdi ve Berna elenmek üzere ismi çÄ±kan ilk iki isim oldu.

(ERDÄ°-BERNA)

Dün akÅŸam oynanan dokunulmazlÄ±k oyununda ise ünlüler takÄ±mÄ± kaybederek konseyde isim yazdÄ±lar. Ä°smi en çok yazÄ±lan kiÅŸi Sabriye oldu. Son eleme adayÄ± da sembol sahibi Serhat AkÄ±n tarafÄ±ndan belirlendi. Serhat eleme adayÄ± olarak Adem KÄ±lÄ±ççÄ±’yÄ± belirledi. 

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