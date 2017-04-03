Emel SayÄ±n Halit AkÃ§atepe'yle Ã§ok gÃ¼ldÃ¼kleri anÄ±sÄ±nÄ± anlattÄ±

Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonuâ€™nda konser veren ve Ã¶ncesinde basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplayan Emel SayÄ±n, Halit AkÃ§atepe ile ilgili anÄ±larÄ±ndan bahsetti

Türk sinemasÄ±nÄ±n güzel sanatçÄ±sÄ± Emel SayÄ±n, “Burada olmaktan çok mutluyum, hayatÄ±mÄ±n en güzel konserlerini burada veriyorum. Bu yedinci konserim, mayÄ±sta da sekizinci konserimle diziyi bitiricem. Halit Akçatepe’yi kaybetmenin burukluÄŸunu içimde yaÅŸÄ±yorum. YansÄ±tmamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum ve öyle de olsun istiyorum. Çok üzgünüm çünkü Halit Akçatepe benim çok yakÄ±n arkadaÅŸÄ±mdÄ±, birçok projede beraber yer aldÄ±k. Filmleri yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanlar hep iç içeydik. YaklaÅŸÄ±k iki ay önce ziyaret ettim kendisini görüÅŸtük, sonra Bodrum’a gittiler. Bir daha görüÅŸemedik, Ä°stanbul’a döndüklerini bilmiyordum. Ölüm haberini alÄ±nca adeta ÅŸok oldum, inanamadÄ±m. Çok arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± kaybettik zaten, maalesef hepsi büyük kayÄ±p. Halit dünya iyisi bir insan, çok kültürlü, çok neÅŸeli hep moral veren bir insan. Bana da beraber oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±rada filmlerde o kadar yardÄ±mcÄ± olmuÅŸtur. Ne zaman zor da kalsam, bir ÅŸey yapamamaktan korksam hemen yanÄ±ma koÅŸar ve beni rahatlatÄ±rdÄ±, çok yardÄ±m ederdi, birlikte eÄŸlenirdik" dedi.

"Çok eÄŸlenmiÅŸtik"

Halit Akçatepe'yle anÄ±larÄ±na deÄŸinen SayÄ±n, "ZorlandÄ±ÄŸÄ±m bir dans sahnesinde yanÄ±ma gelip bana dans figürleri göstermiÅŸti, çok gülmüÅŸtük o hareketleri yaparken. Bir keresinde çekimlerde sarhoÅŸ mutsuz bir kadÄ±nÄ± canlandÄ±rmam gerekiyordu bende alkol alan bir insan olmadÄ±ÄŸÄ±m için bana, 'Emel bak ÅŸöyle yapacaksÄ±n' diyerek sarhoÅŸ taklidi yaptÄ±ÄŸÄ±nda çok gülüp eÄŸlenmiÅŸtik. Halit hiç benim gözümün önümden gitmiyor, o benim sÄ±rdaÅŸÄ±mdÄ±, her ÅŸeyimi paylaÅŸÄ±rdÄ±m. Türkiye için büyük kayÄ±p ama benim için çok çok büyük kayÄ±p. Nurlar içerisinde uyusun inÅŸallah, ailesi de benim çok çok yakÄ±nÄ±mdÄ±r, hepsine herkese baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum" diye konuÅŸtu.

"Küs deÄŸiliz"

Bülent Ersoy'la küs olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren SayÄ±n, "Gerçekten bir olayda yok aramÄ±zda. Ben zaten hiç kimse ile küsmem, çok ÅŸükür öyle bir ÅŸey yaÅŸamadÄ±m, sevmediÄŸim bir ÅŸeydir küsmek. Kimseyi kÄ±rmak istemem çünkü. O anladÄ± zaten aramÄ±zda bir kÄ±rgÄ±nlÄ±k dargÄ±nlÄ±k yok” diye konuÅŸtu.