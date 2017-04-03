2 gÃ¼n Ã¶nce Ã§ok mutluyuz diyen Ã¼nlÃ¼ oyuncu sevgilisiyle ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

AÅŸk Uykusu filmindeki sahneleriyle dillerden dÃ¼ÅŸmeyen baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu GÃ¶kÃ§e BahadÄ±r, sevgilisi Efe Duru ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± silerek ilan etti

Güzeller güzeli oyuncu Gökçe BahadÄ±r, 2 gün önce verdiÄŸi röportajda hem iÅŸinin hem aÅŸkÄ±nÄ±n çok iyi gittiÄŸini söylemiÅŸti. BahadÄ±r, iÅŸ adamÄ± sevgilisi Efe Duru ile olan fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram'dan kaldÄ±rÄ±p ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± resmen ilan etti. Gökçe BahadÄ±r oynadÄ±ÄŸÄ± son filmi 'AÅŸk Uykusu'nda cesur sahnelerde rol aldÄ±. Bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndaki sebebin, "Sevgilisinin bu sahneleri kÄ±skanmasÄ± mÄ±?" sorusu akÄ±llara geldi.