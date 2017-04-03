Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/04/2017 12:32

Ozan GÃ¼ven'in ateÅŸli sahneleri gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor

ozan gÃ¼ven

Ä°nternet Ã¼zerinden yayÄ±nlanan 'Fi' dizisinde oynayan Ozan GÃ¼ven, cesur ve ateÅŸli sahneleriyle sosyal medyayÄ± salladÄ±

'Fi' dizisi baÅŸlamadan önce fragmanlarda Serenay SarÄ±kaya ve Mehmet Günsür'ün ateÅŸli sahneleri çok konuÅŸulmuÅŸtu. GeçtiÄŸimiz cuma günü baÅŸlayan dizide asÄ±l Ozan Güven'in ateÅŸli sahneleri diziye damga vurdu. Dizinin ilk üç bölümü aynÄ± anda yayÄ±nlandÄ±. Ä°lk bölümlere damgasÄ±nÄ± vuran, Ozan Güven'in cesur sahneleri oldu. Can Manay adÄ±nda ünlü ve çapkÄ±n bir psikoloÄŸu canlandÄ±ran oyuncunun AyÅŸenur Çetin, Cansu Melis KarakuÅŸ ve Özge Özpirinçci'yle oynadÄ±ÄŸÄ± seviÅŸme sahneleri sosyal medyada ses getirdi.

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