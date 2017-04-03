Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/04/2017 13:20

TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸinin gÃ¼Ã§lÃ¼ sesi Kayahan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ikinci yÄ±lÄ±nda unutulmadÄ±

kayahan

TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸinin duayen sesi Kayahan, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen sosyal medyada unutulmadÄ±. Twitter'da TT listesine girdi.

1970'lerin sonunda Türk pop müziÄŸine yeni bir soluk olarak hayatÄ±mÄ±za giren Kayahan, ÅŸarkÄ± sözleri ve besteleriyle kÄ±sa sürede sektörün usta isimleri arasÄ±nda yer alarak 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sürede her yaÅŸtan dinleyiciye ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±. "Yolu sevgiden geçen herkesle birgün buluÅŸuruz" sözüyle hafÄ±zlarÄ±mÄ±za kazÄ±nan usta sanatçÄ± Kayahan ölümünün 2. yÄ±lÄ±nda unutulmadÄ±. Kayahan, Twitter'da en çok konuÅŸulan konular arasÄ±nda yerini aldÄ±. 3 Nisan 2015'te hayata veda eden usta sanatçÄ± sevenlerini yasa boÄŸmuÅŸtu. Ölümünün üzerinden 2 yÄ±l geçmesine raÄŸmen sevenleri Kayahan'Ä± unutmadÄ±.

Ä°ÅŸte Kayahan için atÄ±lan o tweetler:



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