TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸinin gÃ¼Ã§lÃ¼ sesi Kayahan Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ikinci yÄ±lÄ±nda unutulmadÄ±

TÃ¼rk pop mÃ¼ziÄŸinin duayen sesi Kayahan, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen sosyal medyada unutulmadÄ±. Twitter'da TT listesine girdi.

1970'lerin sonunda Türk pop müziÄŸine yeni bir soluk olarak hayatÄ±mÄ±za giren Kayahan, ÅŸarkÄ± sözleri ve besteleriyle kÄ±sa sürede sektörün usta isimleri arasÄ±nda yer alarak 30 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sürede her yaÅŸtan dinleyiciye ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±. "Yolu sevgiden geçen herkesle birgün buluÅŸuruz" sözüyle hafÄ±zlarÄ±mÄ±za kazÄ±nan usta sanatçÄ± Kayahan ölümünün 2. yÄ±lÄ±nda unutulmadÄ±. Kayahan, Twitter'da en çok konuÅŸulan konular arasÄ±nda yerini aldÄ±. 3 Nisan 2015'te hayata veda eden usta sanatçÄ± sevenlerini yasa boÄŸmuÅŸtu. Ölümünün üzerinden 2 yÄ±l geçmesine raÄŸmen sevenleri Kayahan'Ä± unutmadÄ±.

Ä°ÅŸte Kayahan için atÄ±lan o tweetler:







