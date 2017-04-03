Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/04/2017 16:43

Oyuncu Ä°lker Kaleli o haberleri doÄŸruladÄ±

Ä°lker Kaleli ve Beren Saat

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Ä°lker Kaleli, Beren Saat ile aynÄ± dizide rol alacaklarÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± doÄŸruladÄ±

Poyraz Karayel dizisinin final yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tatile çÄ±kan Ä°lker Kaleli ile Burçin TerzioÄŸlu çÄ±ktÄ±klarÄ± yurtdÄ±ÅŸÄ± tatilinden döndü. Kaleli, Beren Saat ile aynÄ± filmde rol alacaklarÄ± yönündeki haberleri doÄŸruladÄ±.

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Ä°lker Kaleli, Beren Saat'le sinema projesinde buluÅŸacaklarÄ±nÄ±n müjdesini verdi. Yeni sezonda Saat'le kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçecek olan Kaleli, "Evet, proje üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Senaryo taslak halinde. Detaylara iniyoruz" diye konuÅŸtu. 

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