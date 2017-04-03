Cem Karaca'yÄ± doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde yÃ¼zlerce kiÅŸi anacak

Anadolu Rock mÃ¼ziÄŸinin efsane ismi Cem Karaca, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ nedeniyle yarÄ±n dÃ¼zenlenecek Ã¶zel bir programla anÄ±lacak

'Ä°yi ki DoÄŸdun Tamirci ÇÄ±raÄŸÄ±' isimli anma programÄ±nda, eÅŸi Ä°lkim Karaca sevenlerine ünlü sanatçÄ±yÄ± anlatacak.Cem Karaca’nÄ±n sanatçÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± programda müzik ÅŸöleni yaÅŸanacak. Karaca’nÄ±n her biri müzik tarihine yazÄ±lan unutulmaz ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n seslendirileceÄŸi anlamlÄ± gecede; AkÄ±n Ok, Asya KafkasyalÄ±, AydÄ±n Sarman, Ayhan Kavas, Ayla Algan, Aylin Åžengün TaÅŸçÄ±, Bartov Garyan, Betül ArkÄ±n, Birsen AltÄ±ner, Burak SarÄ±kahya, Burcu Güven, Cem Karaca’nÄ±n Yol ArkadaÅŸlarÄ±, Ceyhun Bilgiç, DaÄŸhan Baydur, Deniz BakÄ±rcÄ±oÄŸlu, Engin ÇaÄŸlar, Engin Özer, Ercan Turgut, FatoÅŸ Güney, Fenerbahçe Dergisi (Sibel’in SahasÄ±), Filiz Vural ÇaÄŸlar, Grup GündoÄŸarken, Gür Akadgülen Andak, Hasan Cihat Örter, IlgÄ±n Su, Ä°lham Gencer, Kurtalan Ekspres, Melike DemiraÄŸ, Muhammed YÄ±ldÄ±rÄ±r, Münir Üstün, Nilay DöldöÅŸ, Ömür Göksel, Özlem Büyükburç, Renan Bilek, Retrobüs, RÄ±za Kuruüzümcü, Sabahat Tura, Sarper Özsan, Selçuk Alagöz, Semra Özgür Karaca, Taylan (O Ses Türkiye), Tolga, Ute Büyükburç ve Yusuf BaÅŸaran gibi isimler sahne alacak.