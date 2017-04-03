Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 03/04/2017 20:43

Formalite deÄŸil gerÃ§ek Caner ve Berke evlendi

Caner ve Berke evlendi

RTÃœK'e yaÄŸan ÅŸikayetlere karÅŸÄ±lÄ±k 'kendilerine Ã§ekidÃ¼zen vermeleri' kararÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Caner ve Berke evliliÄŸe ilk adÄ±mÄ± attÄ±

Bir ara yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmalarÄ± gündeme gelen izdivaç programlarÄ±yla ilgili Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ "Bizim amacÄ±mÄ±z yasaklamak deÄŸil ama bu kanallarÄ±n kendine çekidüzen vermesi" açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan izdivaç programlarÄ±nÄ±n nasÄ±l çeki düzene geleceÄŸi konuÅŸulur olmuÅŸtu. UyarÄ± ilk meyvesini verdi, Esra Erol'un sunduÄŸu izdivaç programÄ±nda Caner ve Berke canlÄ± yayÄ±nda kÄ±yÄ±lan nikahla dünya evine girdi.

 

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