Ä°zel'in ÅŸimdiki halini gÃ¶renler ÅŸok oluyor

Bir zamanlar sesi kadar gÃ¼zelliÄŸiyle de adÄ±ndan sÃ¶z ettiren ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°zel, rol alacaÄŸÄ± yeni filmi 'Ä°yi ki doÄŸdun abla' iÃ§in kilo aldÄ±

Esin Civangil, Ä°zel Çeliköz, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan IÅŸÄ±k, Ata EkÅŸioÄŸlu gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ‘Ä°yi ki doÄŸdun abla’ adlÄ± filmin çekimleri Ä°zmir’in Dikili ilçesindeki Ä°slamlar Mahallesi'nde devam ediyor. Filmin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve senaristliÄŸini de üstlenen genç yönetmen, filmde oyuncu olarak da yer alÄ±rken, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°zel Çeliköz'de ilk defa bir filmde rol alarak oyunculuk hayatÄ±na adÄ±m attÄ±. BKM oyuncularÄ±ndan ünlü komedyen Metin Keçeci de, ilk defa bir drama filminde oynadÄ±. Filmin kostümlerini ise Türkiye’nin ünlü modacÄ±sÄ± SÄ±ddÄ±k Süren hazÄ±rlÄ±yor.

EKÄ°MDE VÄ°ZYONA GÄ°RECEK

BabasÄ±nÄ±n Dikili’nin Ä°slamlar Mahallesi'nden, annesinin ise AyvalÄ±k’Ä±n Küçükköy’den olduÄŸunu ifade eden yönetmen Onur ÖÄŸden, filmin ekim ayÄ±nda vizyona gireceÄŸini ifade etti. ÖÄŸden, "Geçen sene ilk filmim olan ‘Benim Hikayem’i AyvalÄ±k’ta çekmiÅŸtim. Bir ay sonra vizyona girecek. Vizyon süreci devam ederken de boÅŸ durmak istemedim. Bir gecede karar verip, bu filmin senaryosunu yazmaya baÅŸladÄ±m. Filmi de babamÄ±n köyünde çekmek istedim. Burada atmosfer çok güzel. Ä°yi bir film meydana çÄ±kacak. Ekim ayÄ±nda vizyona gireceÄŸini düÅŸünüyorum” dedi.

"BENÄ°M Ä°ÇÄ°N BÄ°R Ä°LK"

Ä°lk defa bir sinema filminde oynayacak olan sevilen sanatçÄ± Ä°zel Çeliköz ise "Ä°zmir’in çok güzel bir ilçesi olan Dikili’deyiz. 'Ben hep ÅŸarkÄ± söylerim, baÅŸka bir ÅŸey yapmam' derdim ama büyük konuÅŸmamak gerekiyormuÅŸ. BeÅŸ yÄ±l önce Onur ÖÄŸden ile bir klip yapacaktÄ±k. Klip çekemedik ama ÅŸimdi onun filminde oynuyorum. Benim için bir ilk bu çok heyecanlÄ±yÄ±m. Ä°lk defa sahneye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mda, nasÄ±lsam bu da benim için öyle bir ÅŸey. AslÄ±nda heyecanÄ±mÄ± biraz kaybettiÄŸim bir dönemde Onur, ‘HÄ±zÄ±r gibi’ yetiÅŸti. Tekrar o heyecanÄ±mÄ± yaÅŸÄ±yorum. Bu arada albümüme de ara verdim. YarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±, yarÄ±sÄ± filmin bitmesini bekliyor” diye konuÅŸtu.

NEDEN KÄ°LO ALDI?

Son zamanlarda fazla kilo almasÄ±nÄ±n gündeme geldiÄŸini ifade eden Ä°zel Çeliköz, bunun nedenini de açÄ±kladÄ±. Ä°zel, "Bu arada ben bir açÄ±klama yapmak istiyorum. Son zamanlarda benim kilomdan bahsediliyor. ‘Ä°zel neden kilo aldÄ±, Ä°zel’i tanÄ±yamÄ±yoruz’ diye. Bunun nedeni sevgili yönetmenim. Film için kilo almamÄ± istedi. Ben de film için kilo aldÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Filmde Alzheimer’li bir kÄ±zÄ± canlandÄ±ran ve ‘Ekmek Teknesi’, ‘Köylü Güzeli’, ‘Arka sÄ±radakiler’ gibi yapÄ±mlar ile de tanÄ±nan oyuncu Esin Civangül ise, "Bu filmde aÅŸk, drama, gülme her ÅŸey var. Burada çekimlerimiz çok keyifli geçiyor. Tüm ekip bir aile gibi olduk” ifadelerini kullandÄ±.

'Organize Ä°ÅŸler', 'Vay BaÅŸÄ±mÄ±za Gelenler', 'Hacivat Karagöz neden öldürüldü?' adlÄ± filmlerle bilinen, sevilen komedi oyuncusu Metin Keçeci da ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Onur bu film için bana geldiÄŸinde, ‘yeni bir film çekiyoruz; ama drama, seni biliyorum komedi’ dedi. ‘Olsun’ dedim. Oyuncu dediÄŸiniz zaman karakterler arasÄ±nda ayrÄ±m yapmaz. Bu sebeple bu filmde yer aldÄ±m."