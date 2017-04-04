Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/04/2017 12:23

Yok bÃ¶yle itiraf Gelin adayÄ± Angelina'yÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan teklif

gelin adayÄ± angelina

Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±nda seyircilerden birini gelin adayÄ± Angelina'ya aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etmesi evlilik programÄ± tarihine geÃ§ti

Zuhal Topal'la programÄ±na seyircilerden birinin, locadaki gelin adaylarÄ±ndan Angelina'ya aÅŸk itirafÄ± damga vurdu. ProgramÄ±n ilerleyen saatlerinde Zuhal Topal, zaman zaman stüdyoya gelen seyircilerden birinin locadaki gelin adaylarÄ±ndan birine gönlünü kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Topal; "Tolga, duygularÄ±nÄ± ekip arkadaÅŸlarÄ±mla paylaÅŸmÄ±ÅŸ. Ben de duyunca çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m" diyerek, seyirciler arasÄ±nda oturan Tolga Bey'i, yanÄ±na davet etti. GözyaÅŸlarÄ± içinde Angelina'ya aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf eden Tolga, herkesi çok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°mane Elbani

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m baba mÄ± oluyor iÅŸte o aÃ§Ä±klama

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, baba olacaÄŸÄ±na dair basÄ±nda Ã§Ä±kan haberler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Nebahat Ã‡ehre

18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan Nebahat Ã‡ehre'den kÃ¶tÃ¼ haber

ÃœnlÃ¼ oyuncu Nebahat Ã‡ehre kendisinde unutkanlÄ±k baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle Alzheimer'dan korktuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

deniz seki

Tutuklu yargÄ±lanan sanatÃ§Ä± tahliye edilince Avrupa'ya gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

UyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle tutuklanan Deniz Seki, 17 Haziran'da tahliye olacak. Seki, tahliye olduktan sonra Avrupa'ya gideceÄŸini sÃ¶yledi