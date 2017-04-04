Yok bÃ¶yle itiraf Gelin adayÄ± Angelina'yÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan teklif

Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±nda seyircilerden birini gelin adayÄ± Angelina'ya aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etmesi evlilik programÄ± tarihine geÃ§ti

Zuhal Topal'la programÄ±na seyircilerden birinin, locadaki gelin adaylarÄ±ndan Angelina'ya aÅŸk itirafÄ± damga vurdu. ProgramÄ±n ilerleyen saatlerinde Zuhal Topal, zaman zaman stüdyoya gelen seyircilerden birinin locadaki gelin adaylarÄ±ndan birine gönlünü kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Topal; "Tolga, duygularÄ±nÄ± ekip arkadaÅŸlarÄ±mla paylaÅŸmÄ±ÅŸ. Ben de duyunca çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m" diyerek, seyirciler arasÄ±nda oturan Tolga Bey'i, yanÄ±na davet etti. GözyaÅŸlarÄ± içinde Angelina'ya aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf eden Tolga, herkesi çok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.