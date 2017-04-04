18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan Nebahat Ã‡ehre'den kÃ¶tÃ¼ haber

ÃœnlÃ¼ oyuncu Nebahat Ã‡ehre kendisinde unutkanlÄ±k baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle Alzheimer'dan korktuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Usta oyuncu Nebahat Çehre 15 Mart 1944 doÄŸumlu olmasÄ±na raÄŸmen 20'li yaÅŸlardaki pek çok oyuncuya taÅŸ çÄ±kartÄ±yor. Güzellik ve genç kalma sÄ±rlarÄ± her zaman merak konusu olan Nebahat Çehre, kÄ±sa süre önce hamamda kese yardÄ±mÄ±yla cildinin yenilendiÄŸini dile getirmiÅŸti. AyrÄ±ca düzenli uyku, bol su ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyle de bunu desteklediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddiaya göre ünlü isim son zamanlarda unutkanlÄ±k sorunu yaÅŸÄ±yor. YakÄ±n çevresinin söylediÄŸine göre Nebahat Çehre için bu durum o kadar ciddi boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ ki, dostlarÄ± Çehre'nin bir doktora görünmesi gerektiÄŸini söylemiÅŸler.