Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/04/2017 12:24

18'lik kÄ±zlara taÅŸ Ã§Ä±kartan Nebahat Ã‡ehre'den kÃ¶tÃ¼ haber

Nebahat Ã‡ehre

ÃœnlÃ¼ oyuncu Nebahat Ã‡ehre kendisinde unutkanlÄ±k baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle Alzheimer'dan korktuÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

Usta oyuncu Nebahat Çehre 15 Mart 1944 doÄŸumlu olmasÄ±na raÄŸmen 20'li yaÅŸlardaki pek çok oyuncuya taÅŸ çÄ±kartÄ±yor. Güzellik ve genç kalma sÄ±rlarÄ± her zaman merak konusu olan Nebahat Çehre, kÄ±sa süre önce hamamda kese yardÄ±mÄ±yla cildinin yenilendiÄŸini dile getirmiÅŸti. AyrÄ±ca düzenli uyku, bol su ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenmeyle de bunu desteklediÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ddiaya göre ünlü isim son zamanlarda unutkanlÄ±k sorunu yaÅŸÄ±yor. YakÄ±n çevresinin söylediÄŸine göre Nebahat Çehre için bu durum o kadar ciddi boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸ ki, dostlarÄ± Çehre'nin bir doktora görünmesi gerektiÄŸini söylemiÅŸler.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m Ä°mane Elbani

Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m baba mÄ± oluyor iÅŸte o aÃ§Ä±klama

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m, baba olacaÄŸÄ±na dair basÄ±nda Ã§Ä±kan haberler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

gelin adayÄ± angelina

Yok bÃ¶yle itiraf Gelin adayÄ± Angelina'yÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtan teklif

Zuhal Topal'Ä±n izdivaÃ§ programÄ±nda seyircilerden birini gelin adayÄ± Angelina'ya aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etmesi evlilik programÄ± tarihine geÃ§ti

deniz seki

Tutuklu yargÄ±lanan sanatÃ§Ä± tahliye edilince Avrupa'ya gideceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

UyuÅŸturucu ticareti yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eyle tutuklanan Deniz Seki, 17 Haziran'da tahliye olacak. Seki, tahliye olduktan sonra Avrupa'ya gideceÄŸini sÃ¶yledi