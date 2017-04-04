Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/04/2017 15:48

ÃœnlÃ¼ model Bella Hadid MÃ¼slÃ¼man olmaktan gurur duyuyorum dedi

Bella Hadid

Filistin asÄ±llÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olan Ã¼nlÃ¼ model Bella Hadid verdiÄŸi rÃ¶portajda ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik politikalarÄ±na karÅŸÄ± "MÃ¼slÃ¼man olmaktan gurur duyuyorum" dedi

Filistin asÄ±llÄ± Ürdünlü iÅŸ adamÄ± Mohamed Hadid'in HollandalÄ± model Yolanda Foster ile yaptÄ±ÄŸÄ± evlilikten dünyaya gelen Bella Hadid, Terry Richardson'Ä±n objektifine poz verdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göçmenlere yönelik politikalarÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine 20 yaÅŸÄ±ndaki model, "Benim babam da ABD'ye bir göçmen olarak geldi. Her zaman dindar bir adam oldu ve hep bizimle birlikte dua ederdi. Bir Müslüman olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandÄ±.

 

 

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