Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sabriye diskalifiye olacak mÄ±

Serhat AkÄ±n'a sarf ettiÄŸi sÃ¶zler nedeniyle Acun IlÄ±calÄ± Sabriye'yi kesin tavÄ±rla uyardÄ±

Ödül oyunu öncesi konuÅŸan Acun IlÄ±calÄ±, "Ünlüler takÄ±mÄ±nda bazÄ± problemler var. Son konseyden sonra hiç onaylamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± görüntülerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Ekip olarak çok üzgünüz. YarÄ±ÅŸmamÄ±zda bu tip bir tansiyon yüksekliÄŸi istemiyoruz. BazÄ± sözlerin kullanÄ±ulmazsÄ±na hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceÄŸiz. Åžiddetsel bir enerji de istemiyoruz. Sabriye'nin yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸ ÅŸekli kabul edilebilir deÄŸil. BazÄ± ÅŸeylere tölerans gösterebildik diye bunun bir üzerine çÄ±kma, ÅŸiddetsel enerji ,insanlarla ilgili çok taciz edici cümleler Survivor'da asla kullanÄ±lamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Net bir uyarÄ±da bulunuyorum. Bu olayÄ±n tekrar olamayacaÄŸÄ±yla ilgili Sabriye'den garanti istiyorum. TekrarlanÄ±rsa aÄŸÄ±r bir yaptÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

"ÇOK PÄ°ÅžANIM, ÖZÜR DÄ°LÄ°YORUM"

Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Sabriye, "Çok yanlÄ±ÅŸ sözler söyledim. Çok piÅŸmanÄ±m. Türk halkÄ±ndan, sevenlerimden, Serhat AkÄ±n'dan çok özür diliyorum. Bir daha yaÅŸanmayacak. Sinirle söylenmiÅŸ biz söz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Tüm yarÄ±ÅŸmacÄ±lara seslenen ünlü televizyoncu, "Kota artÄ±k doldu. Bugünü milat kabul edelim. Sinirine hakim olamayan yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±r olacak. YarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n haklarÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±mla korumak zorundayÄ±z" dedi.