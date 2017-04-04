Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/04/2017 16:25

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sabriye diskalifiye olacak mÄ±

Survivor Sabriye

Serhat AkÄ±n'a sarf ettiÄŸi sÃ¶zler nedeniyle Acun IlÄ±calÄ± Sabriye'yi kesin tavÄ±rla uyardÄ±

Ödül oyunu öncesi konuÅŸan Acun IlÄ±calÄ±, "Ünlüler takÄ±mÄ±nda bazÄ± problemler var. Son konseyden sonra hiç onaylamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bazÄ± görüntülerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±k. Ekip olarak çok üzgünüz. YarÄ±ÅŸmamÄ±zda bu tip bir tansiyon yüksekliÄŸi istemiyoruz. BazÄ± sözlerin kullanÄ±ulmazsÄ±na hiçbir zaman müsamaha göstermeyeceÄŸiz. Åžiddetsel bir enerji de istemiyoruz. Sabriye'nin yaptÄ±ÄŸÄ± davranÄ±ÅŸ ÅŸekli kabul edilebilir deÄŸil. BazÄ± ÅŸeylere tölerans gösterebildik diye bunun bir üzerine çÄ±kma, ÅŸiddetsel enerji ,insanlarla ilgili çok taciz edici cümleler Survivor'da asla kullanÄ±lamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Net bir uyarÄ±da bulunuyorum. Bu olayÄ±n tekrar olamayacaÄŸÄ±yla ilgili Sabriye'den garanti istiyorum. TekrarlanÄ±rsa aÄŸÄ±r bir yaptÄ±rÄ±m yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

"ÇOK PÄ°ÅžANIM, ÖZÜR DÄ°LÄ°YORUM"

Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Sabriye, "Çok yanlÄ±ÅŸ sözler söyledim. Çok piÅŸmanÄ±m. Türk halkÄ±ndan, sevenlerimden, Serhat AkÄ±n'dan çok özür diliyorum. Bir daha yaÅŸanmayacak. Sinirle söylenmiÅŸ biz söz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Tüm yarÄ±ÅŸmacÄ±lara seslenen ünlü televizyoncu, "Kota artÄ±k doldu. Bugünü milat kabul edelim. Sinirine hakim olamayan yaptÄ±rÄ±ma hazÄ±r olacak. YarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n haklarÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±mla korumak zorundayÄ±z" dedi.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
cem adrian

Cem Adrian Cemevi paylaÅŸÄ±mÄ±yla Alevileri mest etti

Tunceli'de HacÄ± BektaÅŸÄ± Veli KÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Yayma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Cemevi'ni ziyarete giden Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cem Adrian, Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafla Alevileri sevindirdi

dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ boksÃ¶r

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ boksÃ¶rden 16 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna pahalÄ± hediye

ABD'li boksÃ¶r Floyd Mayweather oÄŸluna 140 bin TL'lik araba aldÄ±

Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±

Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ± finale gitmek istediÄŸi ismi aÃ§Ä±kladÄ±

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ± samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu