Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ± finale gitmek istediÄŸi ismi aÃ§Ä±kladÄ±

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Adem KÄ±lÄ±Ã§cÄ± samimi aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, "Survivor'da ÅŸampiyon olursan boksa devam edecek misin?" sorusuna, "Boksu bÄ±rakmayÄ± düÅŸünmüyorum. Biraz daha yapmak istiyorum. Çünkü gücüm, kuvetim, yeteneÄŸim yerinde. Åžu an zirvedeyim zaten. Performans anlamÄ±nda eksikliÄŸim yok. Ä°stenilen imkanlar sunulursa zirveye oynayacak bir sporcu olabilrim. Ama maalesef ülkemizde bu imkanlar kÄ±sÄ±tlÄ±" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

BaÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±, "Finale kiminle gitmek istersin?" ÅŸeklindeki soru üzerine ise "Benim takÄ±mÄ±mdan finalde koltukta oturmak istediÄŸim kiÅŸi Ä°lhan MansÄ±z olur. Serhat AkÄ±n olabilir, o da güçlü. KÄ±zlarecan Sema olabilir. Bizim takÄ±mda güçsüz yarÄ±ÅŸmacÄ± yok. Hak edeni zaten halk belirleyecek" ifadelerini kullandÄ±.