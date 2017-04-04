Cem Adrian Cemevi paylaÅŸÄ±mÄ±yla Alevileri mest etti

Tunceli'de HacÄ± BektaÅŸÄ± Veli KÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Yayma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Cemevi'ni ziyarete giden Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cem Adrian, Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafla Alevileri sevindirdi

Ünlü sanatçÄ± Cem Adrian, Tunceli'de geziye çÄ±ktÄ±. Ünlü sanatçÄ±, Munzur çayÄ± etrafÄ±nda gezip, Tunceli'nin doÄŸal güzelliklerinin tadÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±. Tunceli'de HacÄ± BektaÅŸÄ± Veli Kültürünü Yayma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Cemevi'ni ziyarete giden Adrian, burada Pir Sultan Abdal heykeli önünde ve cemevi kapÄ±sÄ±nda çektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Cem Adrian'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda takipçileri adeta mest oldu. Adrian'a övgü dolu youmlar yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte Cem Adrian'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±:



