Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/04/2017 19:56

Cem Adrian Cemevi paylaÅŸÄ±mÄ±yla Alevileri mest etti

cem adrian

Tunceli'de HacÄ± BektaÅŸÄ± Veli KÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ Yayma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Cemevi'ni ziyarete giden Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Cem Adrian, Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸrafla Alevileri sevindirdi

Ünlü sanatçÄ± Cem Adrian, Tunceli'de geziye çÄ±ktÄ±. Ünlü sanatçÄ±, Munzur çayÄ± etrafÄ±nda gezip, Tunceli'nin doÄŸal güzelliklerinin tadÄ±nÄ± çÄ±kardÄ±. Tunceli'de HacÄ± BektaÅŸÄ± Veli Kültürünü Yayma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi Cemevi'ni ziyarete giden Adrian, burada Pir Sultan Abdal heykeli önünde ve cemevi kapÄ±sÄ±nda çektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Cem Adrian'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda takipçileri adeta mest oldu. Adrian'a övgü dolu youmlar yapÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸte Cem Adrian'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±:


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