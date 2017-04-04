Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 04/04/2017 21:31

ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä± kemik kanseri olan SÄ±la'nÄ±n hayalini gerÃ§ekleÅŸtirecek

serdar ortaÃ§

Kemik kanseri SÄ±la'ya Serdar OrtaÃ§'tan yanÄ±t geldi. En bÃ¼yÃ¼k Serdar OrtaÃ§ ile vakit geÃ§irmek olduÄŸunu sÃ¶yleyen SÄ±la, Serdar OrtaÃ§ ile Ä°stanbul'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

GeçtiÄŸimiz günlerde sosyal medyada SÄ±la isimli kemik kanseri bir genç kÄ±zÄ±n videosu dikkat çekti. SÄ±la, kemik kanseri olduÄŸunu ve hayalinin Serdar Ortaç'la bir gün geçirmek olduÄŸunu söyledi. SÄ±la'nÄ±n videosunu gören Serdar Ortaç, anÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan SÄ±la'ya cevap verdi. ÇektiÄŸi videoyla SÄ±la'nÄ±n kendisine ulaÅŸmasÄ±nÄ± ve onunla bir gün geçireceÄŸini söyledi. Ortaç'Ä±n çabalarÄ± iÅŸe yaradÄ±. SÄ±la'ya ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ünlü sanatçÄ± ve SÄ±la bir günü birlikte geçirecekler.

Ä°ÅŸte Ortaç'Ä±n Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±:


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