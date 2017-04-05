Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/04/2017 08:41

Survivor'da ÅŸok eden eleme bakÄ±n hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± adaya veda etti

Survivor 2017

EkranlarÄ±n ilgiyle takip edilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da dÃ¼n akÅŸam bir yarÄ±ÅŸmacÄ± adaya veda etti

Survivor 2017'de dün akÅŸam oynanan iletiÅŸim oyununda ünlüler takÄ±mÄ± ailelerinden gelen mektuplar için gönüllüler takÄ±mÄ± ise arkadaÅŸlarÄ±ndan gelen mesajlar için yarÄ±ÅŸtÄ±lar. Sema Apak ve Serhat AkÄ±n için oldukça önem arz eden iletiÅŸim oyununda nefes kesen anlar yer aldÄ±. Serhat AkÄ±n ve Sema Apak'Ä±n müthiÅŸ performansÄ± ünlüler takÄ±mÄ±nÄ± ödülle buluÅŸturdu. Ünlüler takÄ±mÄ± ceza oyununun avantajÄ±yla da ödüle giden takÄ±m oldu.

YarÄ±ÅŸmaya kim veda etti?

Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Adem, Sabriye gönüllüler takÄ±mÄ±ndan ise Berna ve Erdi olduÄŸunun olduÄŸu potada rakiplerinden daha düÅŸük SMS oyunu alarak elenen isim Erdi oldu.

YarÄ±ÅŸmacÄ±lar Erdi'nin ismini duyduktan sonra kÄ±sa süreli bir ÅŸok yaÅŸadÄ±lar. Erdi adÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada. Cahit SÄ±tkÄ± TarancÄ±'nÄ±n 'Memleket isterim' ÅŸiirini okuyan Erdi, 'Beni buraya nasÄ±l ÅŸampiyon olarak gönderdiklerinde eyvallah dediysem, beni burdan gönderdiklerinde de aynÄ± ÅŸekilde eyvallah diyorum. Burada yarÄ±ÅŸmadayÄ±z, ben bu hayatta bir ÅŸeyden korkuyorsam o da kul hakkÄ±dÄ±r. EÄŸer benim onlara hakkÄ±m geçmiÅŸse benden yana helal olsun. BirleÅŸme partisine katÄ±lmayÄ± tabiki çok isterdim. Ben olaylara realist yaklaÅŸan bir adamÄ±m. Ama buraya kadarmÄ±ÅŸ, 14 pota sonra elenmek nasip oldu.

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