Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/04/2017 10:55

Aleyna Tilki iddialÄ± konuÅŸtu bu yaza damga vuracaÄŸÄ±m

Aleyna Tilki

Son aylarÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ismi Aleyna Tilki bu yaz iÃ§in iddialÄ± konuÅŸtu. Tilki, yeni ÅŸarkÄ±nÄ±n Nisan sonu gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

GeçtiÄŸimiz günlerde 17 yaÅŸÄ±na giren genç sarkÄ±cÄ± Aleyna Tilki, yeni single yapacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Nisan sonu gibi sürpriz bir parça geliyor, diÄŸer ÅŸarkÄ±dan çok farklÄ± bir ÅŸarkÄ±. AnlatmayayÄ±m sürpriz olsun. Ozan ÇolakoÄŸlu'yla çalÄ±ÅŸtÄ±m. Yaza damga vuracaÄŸÄ±m, bu gelecek parçanÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir ÅŸarkÄ± daha çÄ±kacak. Bir de YÄ±ldÄ±z Tilbe'nin albümünde ÅŸarkÄ±m olacak. Bu ÅŸarkÄ±lar yaza damga vuracak" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'CevapsÄ±z ÇÄ±nlama' ÅŸarkÄ±sÄ± ile Youtube'de 200 Milyon tÄ±klanma alan Tilki, yeni parçasÄ±nÄ±n ilkini geçemeyeceÄŸini dile getirerek, "Ä°lk ÅŸarkÄ±mda çok tÄ±k aldÄ±m. Ä°kinci ÅŸarkÄ±da bu kadar tÄ±klanma beklemiyorum. BirazcÄ±k riskli sanatsal bir ÅŸarkÄ± olacak" ifadelerini kullandÄ±.

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