Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/04/2017 10:59

Acun IlÄ±calÄ±'dan Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±na sÃ¼rpriz teklif

Acun IlÄ±calÄ±

DÃ¼n akÅŸam Survivor'da eleme heyecanÄ± yaÅŸanÄ±rken Acun IlÄ±calÄ± birleÅŸme partisine dair bir sÃ¼rprizi yarÄ±ÅŸmacÄ±lara aÃ§Ä±kladÄ±

Survivor 2017'ye dün aksam veda eden isim gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Erdi olmuÅŸtu. Eleme heyecanÄ± bir yana birleÅŸme partisi de konseyde konuÅŸuldu. Acun IlÄ±calÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±lara partiyle ilgili ufak tüyolar da verdi.

Acun IlÄ±calÄ±, Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±na maç yapma teklifinde bulundu. Sözü Ä°lhan MansÄ±z ve Serhat AkÄ±n'a bÄ±rakan IlÄ±calÄ±, yarÄ±ÅŸmacÄ±lar kazanÄ±rsa ödül kaybederlerse de bir ÅŸey olmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi üzerine teklifi kabul ettiler.

Acun IlÄ±calÄ± ve ekibininin rakibi Ünlüler ve Gönüllüler takÄ±mÄ± karÄ±ÅŸÄ±k olarak maça çÄ±kacak.

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