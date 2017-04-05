Eski eÅŸlerin savaÅŸÄ± bitmiyor Asena Atalay evi boÅŸaltacak

BoÅŸandÄ±ktan sonra bile aralarÄ±ndaki sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulamayan Caner Erkin ve Asena Atalay'Ä±n hukuk savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n basarÄ±lÄ± futbolcusu Caner Erkin, eski eÅŸi Asena Atalay'a verdiÄŸi nafakayla ilgili sözleri tutmayÄ±nca peÅŸ peÅŸe icra davalarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmÄ±ÅŸtÄ±. KarÅŸÄ± ataÄŸa geçen Caner Erkin de 7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ÇÄ±nar'Ä±n velayetini almak için harekete geçeceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± davalar sürerken Asena Atalay'Ä± zor durumda bÄ±rakan ÅŸok bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.

Magazin programÄ± Duymayan KalmasÄ±n programÄ±nÄ±n özel haberine göre Caner Erkin, Beykoz'da aldÄ±ÄŸÄ± evin tadilatÄ± bitene kadar boÅŸanma davasÄ±ndan sonra oÄŸluyla birlikte oturmasÄ± için Asena Atalay için kiraladÄ±ÄŸÄ± evin bedelini ödemeyince hakkÄ±nda tahliye kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. ParasÄ±nÄ± alamayan ev sahibi icra takibi baÅŸlattÄ±. Kira kontratÄ± üzerine olan Caner Erkin ise 7 günlük itiraz süresi boyunca sessiz kalmayÄ± tercih etti. Bunun üzerine Asena Atalay'a evi boÅŸaltmasÄ± için ihtarname gönderildi.