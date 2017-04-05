Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± AnÄ±l'Ä±n isteÄŸi Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± ÅŸok etti

Survivor 2017 kadrosunda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden yarÄ±ÅŸmacÄ± AnÄ±l, Acun IlÄ±calÄ±'dan ilginÃ§ bir istekte bulundu

Åžiddetli yaÄŸmur nedeniyle korunmak için maÄŸarada yaÅŸamaya baÅŸlayan Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± AnÄ±l Karakurt, Survivor'Ä± sonuna kadar yaÅŸamak istediÄŸini söyledi.Ada konseyinde konuÅŸan baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±, adada gördüÄŸü bir balinanÄ±n üzerine atlamak istediÄŸini, bu konuda eÅŸinin de tereddüt etmeden kendisine destek olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan Acun IlÄ±calÄ±, yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak zorunda olduklarÄ±nÄ± belirterek, AnÄ±l'Ä±n bu isteÄŸine olumlu yanÄ±t veremeyeceklerini açÄ±kladÄ±.