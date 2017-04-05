Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 05/04/2017 13:43

Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± AnÄ±l'Ä±n isteÄŸi Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± ÅŸok etti

Survivor AnÄ±l

Survivor 2017 kadrosunda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden yarÄ±ÅŸmacÄ± AnÄ±l, Acun IlÄ±calÄ±'dan ilginÃ§ bir istekte bulundu

Åžiddetli yaÄŸmur nedeniyle korunmak için maÄŸarada yaÅŸamaya baÅŸlayan Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± AnÄ±l Karakurt, Survivor'Ä± sonuna kadar yaÅŸamak istediÄŸini söyledi.Ada konseyinde konuÅŸan baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±, adada gördüÄŸü bir balinanÄ±n üzerine atlamak istediÄŸini, bu konuda eÅŸinin de tereddüt etmeden kendisine destek olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan Acun IlÄ±calÄ±, yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak zorunda olduklarÄ±nÄ± belirterek, AnÄ±l'Ä±n bu isteÄŸine olumlu yanÄ±t veremeyeceklerini açÄ±kladÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Asena Atalay

Eski eÅŸlerin savaÅŸÄ± bitmiyor Asena Atalay evi boÅŸaltacak

BoÅŸandÄ±ktan sonra bile aralarÄ±ndaki sular bir tÃ¼rlÃ¼ durulamayan Caner Erkin ve Asena Atalay'Ä±n hukuk savaÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±

Burcu Kara

GÃ¼zel oyuncu Burcu Kara'nÄ±n bebeÄŸinin cinsiyeti belli oldu

GÃ¼zel oyuncu Burcu Kara 3,5 aylÄ±k hamile. Kara, bebeÄŸinin cinsiyetini Ã¶ÄŸrendi

Acun IlÄ±calÄ±

Acun IlÄ±calÄ±'dan Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±na sÃ¼rpriz teklif

DÃ¼n akÅŸam Survivor'da eleme heyecanÄ± yaÅŸanÄ±rken Acun IlÄ±calÄ± birleÅŸme partisine dair bir sÃ¼rprizi yarÄ±ÅŸmacÄ±lara aÃ§Ä±kladÄ±