Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/04/2017 11:49

Fahriye Evcen Burak Ã–zÃ§ivit Ã§ifti ne zaman evlenecek

fahriye burak

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda Fahriye Evcen'in Almanya'daki ailesinin evinde niÅŸanlanan Ã§ift, dÃ¼ÄŸÃ¼n tarihi almadÄ±klarÄ±nÄ± ama dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'de olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±lar

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, düÄŸün töreniyle ilgili detaylarÄ±n netleÅŸmediÄŸini, ancak düÄŸünün kesinlikle Türkiye'de olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Fahriye Evcen, ilk tasarÄ±mÄ± 'Fahriye Evcen for Koton Jeans' isimli koleksiyonunu düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla tanÄ±ttÄ±. Etkinlikte muhabirlerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Evcen, kreasyonla ilgili, "BeyazÄ± ben bu sene seviyorum. Beyaz bu sene benim ruhumu en doÄŸru renk galiba" dedi. Evcen, "Evlilik için Ä°stanbul'da yer bakÄ±yor muÅŸsunuz doÄŸru mu?" sorusuna ise, "Henüz detaylarÄ± belirlemedik. Ne yer ne de tarih netleÅŸti. Ama düÄŸün kesinlikle Türkiye'de olacak, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda deÄŸil, ondan eminiz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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