Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/04/2017 13:09

Interpress yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana en Ã§ok konuÅŸulan haber spikerini aÃ§Ä±kladÄ±

Interpress

Interpress'in yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan haber spikerinin Ahmet Hakan olduÄŸunu, bunu sÄ±rasÄ±yla Erhan Ã‡elik ve Fatih Portakal'Ä±n takip ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Medya Takip AjansÄ± Interpress'in televizyon, internet ve yazÄ±lÄ± basÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu araÅŸtÄ±rmaya göre, yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana haber sunan spikerlerin medyada ne kadar konuÅŸulduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Birincilik Ahmet Hakan'Ä±n oldu. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre, Kanal D Ana haberi sunmaya baÅŸlayan gazeteci Ahmet Hakan ile ilgili yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana medyada 8 bin 321 haber çÄ±karken, ikinci sÄ±rada TRT Ana Haberi sunan Erhan Çelik hakkÄ±nda ise 4 bin 48 haber yer aldÄ±ÄŸÄ± saptandÄ±. Fox Ana Haber Bültenini sunan Fatih Portakal ise hakkÄ±nda çÄ±kan 3 bin 585 haber ile üçüncü sÄ±rada yer aldÄ±. Bu üç ismi Show TV'den Jülide AteÅŸ ve ATV Ana Haber'den Cem ÖÄŸretir'in takip ettiÄŸi tespit edildi.

SABAH HABERLERÄ°NDE Ä°SMAÄ°L KÜÇÜKKAYA ÖNDE

Her sabah ekranlarda haber sunan ekran yüzleri arasÄ±nda ise iki isim öne çÄ±kÄ±yor. Fox TV de Çalar Saat programÄ±nÄ± sunan Ä°smail Küçükkaya hakkÄ±nda medyaya 2 bin 822 haber yansÄ±rken, Kanal D Sabah Haberlerini sunan Emin Çapa ile ilgili ise medyada 1.259 haber yer aldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

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