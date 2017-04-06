Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/04/2017 13:19

AvÅŸar kÄ±zÄ±nÄ±n o gafÄ± Ä°rem Derici'yi sadece gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

irem derici

'Bir HÃ¼lya AvÅŸar Sohbeti' programÄ±nÄ±n bu haftaki programÄ±na konuk olan Ä°rem Derici, kilo verdiÄŸi sÄ±rada Helin AvÅŸar'Ä±n ilaÃ§larla zayÄ±fladÄ± iddiasÄ±nÄ± yorumladÄ±

Star TV ekranlarÄ±nda her hafta konuklarÄ± ve sohbetleri ile gündem olan 'Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti' programÄ±nÄ±n bu haftaki konuÄŸu Ä°rem Derici olacak. Derici'nin zayÄ±flamasÄ± programÄ±n ana konusunu oluÅŸtururken, AvÅŸar kÄ±zÄ±nÄ±n ÅŸimdi de çok güzel deÄŸilsin diye gaf yapmasÄ± Derici'yi güldürdü. ÅžarkÄ±cÄ± Ä°rem Derici, zayÄ±flamasÄ±yla ilgili yorumlarda bulundu. Hülya AvÅŸar'Ä±n kardeÅŸi Helin AvÅŸar'Ä±n, Derici'nin ilaçlarla zayÄ±fladÄ± iddaiasÄ±nÄ± yorumlayan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± "KardeÅŸini yolacaktÄ±m" diyerek Hülya AvÅŸar'Ä± güldürdü.

 

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