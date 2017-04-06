Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/04/2017 13:28

PlakasÄ± dikkat Ã§ekti Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin evliliÄŸi bitti mi

onur ve tuba ayrÄ±ldÄ± mÄ±

Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n ile Onur Saylak Ã§iftinin evlerini ayÄ±rdÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n konuÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Saylak, ayrÄ±lÄ±k sorularÄ±nÄ± cevaplamadÄ±

Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan eÅŸi Onur Saylak, Harbiye Klein'de düzenlenen Ä°KSV'nin partisine katÄ±ldÄ±. BoÅŸanacaklarÄ± yönünde haberler çÄ±kan ikili her fÄ±rsatta bu iddiayÄ± yalanlÄ±yordu. Hareketli tavrÄ± ile dikkat çeken Onur Saylak basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorduÄŸu sorulara yanÄ±t vermemeyi tercih etti. Resmi olarak boÅŸanmadÄ±klarÄ±nÄ± ancak evlerini ayÄ±rdÄ±klarÄ± öÄŸrenilençiftten Onur Saylak, mekan çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ikamet ettiÄŸi BeÅŸiktaÅŸ'taki bir otele sabahÄ±n ilerleyen saatlerinde giriÅŸ yaptÄ±. Saylak'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin plakasÄ±nÄ±n, eÅŸinin baÅŸ harfi T olmasÄ± dikkat çekti.

 

 

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