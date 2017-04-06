SÄ±la'nÄ±n dava ettiÄŸi GÃ¼loÄŸlu'nun avukatÄ± dosyadan istifa etti

Davut GÃ¼loÄŸlu'nun Yeni KapÄ± mitingiyle ilgili sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan kÃ¼fÃ¼r iÃ§erikli konuÅŸmasÄ± Ã¼zerine 2,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in dava aÃ§an ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la, uzlaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'nun hakaret davasÄ± açtÄ±ÄŸÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Davut GüloÄŸlu'nun avukatÄ±, reddi hakim talebinin kabul edilmediÄŸini gerekçe göstererek davadan çekildi. Mahkemece uzlaÅŸma bürosuna gönderilen dava dosyasÄ±nda, taraflarÄ±n uzlaÅŸamadÄ±klarÄ± belirlendi. ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'na hakaret ettiÄŸi gerekçesiyle hakkÄ±nda 2,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenen ÅŸarkÄ±cÄ± Davut GüloÄŸlu'nun avukatÄ±, mahkemeye vekillikten istifa ettiÄŸini bildirdi. Ä°stanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapÄ±lan duruÅŸmaya taraflar katÄ±lmadÄ±. GençoÄŸlu'nun avukatÄ± duruÅŸmada hazÄ±r bulunurken, GüloÄŸlu'nun avukatÄ± Emrullah Gözcü ise bu dosyadan istifa ettiÄŸine dair dilekçe sundu.