Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/04/2017 17:58

Ali AÄŸaoÄŸlu ve sevgilisi oÄŸullarÄ±yla mutluluk pozu verdi

ali aÄŸaoÄŸlu ve petek ertÃ¼re

Ali AÄŸaoÄŸlu ve sevgilisi Petek ErtÃ¼re oÄŸullarÄ±yla birlikte vakit geÃ§irirken objektiflere mutlu bir aile pozu verdiler

Uzun süredir bir araya gelemeyen Ali AÄŸaoÄŸlu ve Petek Ertüre ile oÄŸullarÄ± Ali Ege, Ä°stinyePark AVM'de maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p kÄ±sa bir alÄ±ÅŸveriÅŸ sonrasÄ± Zuma Restourant'a geçti. Kendisinden 39 yaÅŸ küçük sevgilisi, balerin Duygu Su GülpÄ±nar'la aÅŸk yaÅŸayan 63 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸ adamÄ±, yaklaÅŸÄ±k iki saat süren keyifli bir akÅŸam yemeÄŸi sonrasÄ± çÄ±kÄ±ÅŸta objektiflere mutluluk pozu verdi.

 

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