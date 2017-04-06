Ali AÄŸaoÄŸlu ve sevgilisi oÄŸullarÄ±yla mutluluk pozu verdi

Ali AÄŸaoÄŸlu ve sevgilisi Petek ErtÃ¼re oÄŸullarÄ±yla birlikte vakit geÃ§irirken objektiflere mutlu bir aile pozu verdiler

Uzun süredir bir araya gelemeyen Ali AÄŸaoÄŸlu ve Petek Ertüre ile oÄŸullarÄ± Ali Ege, Ä°stinyePark AVM'de maÄŸazalarÄ± dolaÅŸÄ±p kÄ±sa bir alÄ±ÅŸveriÅŸ sonrasÄ± Zuma Restourant'a geçti. Kendisinden 39 yaÅŸ küçük sevgilisi, balerin Duygu Su GülpÄ±nar'la aÅŸk yaÅŸayan 63 yaÅŸÄ±ndaki iÅŸ adamÄ±, yaklaÅŸÄ±k iki saat süren keyifli bir akÅŸam yemeÄŸi sonrasÄ± çÄ±kÄ±ÅŸta objektiflere mutluluk pozu verdi.