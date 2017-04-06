Usta oyuncunun kÄ±zÄ±ndan yÃ¼rek hoplatan fotoÄŸraflar

Derya Åžensoy bir dergi iÃ§in iddialÄ± pozlar vererek bunlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan hayranlarÄ±yla paylaÅŸtÄ±

Ferhan Åžensoy ve Derya Baykal'Ä±n kÄ±zlarÄ± Derya Åžensoy, Instyle dergisi için cesur pozlar verdi. Bu cesur pozlarÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan da paylaÅŸan Åžensoy'un gönderileri binlerce beÄŸeni aldÄ±. Seçkin Özdemir ile olan 3 yÄ±llÄ±k iliÅŸkisini yaklaÅŸÄ±k 5 ay önce sonlandÄ±ran Derya Åžensoy, çekimlerden iddialÄ± pozlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafÄ± görenler, "Derya'ya ayrÄ±lÄ±k yaradÄ±" yorumunda bulundu.