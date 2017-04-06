Kritik davada flaÅŸ geliÅŸme avukatÄ± istifa etti

Davut GÃ¼loÄŸlu ve SÄ±la arasÄ±nda sÃ¼ren davada GÃ¼loÄŸlu'nun avukatÄ±nÄ±n istifa ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

Ä°stanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruÅŸmada, sanÄ±k Davut GüloÄŸlu ve ÅŸikayetçi SÄ±la GençoÄŸlu'nu avukatlarÄ± temsil etti. Mahkeme hakimi, UzlaÅŸtÄ±rma Bürosundan taraflarÄ±n uzlaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±na dair evrakÄ±n geldiÄŸini açÄ±kladÄ±. DuruÅŸmada, sanÄ±k GüloÄŸlu'nun avukatÄ± Emrullah Gözcü, reddihakim taleplerinin bir üst mahkemece kanuna aykÄ±rÄ± ÅŸekilde reddediÄŸini savunarak, bu nedenle dosyadan istifa ettiÄŸine dair dilekçesini mahkemeye sundu.

Bunun üzerine söz alan ÅŸikayetçi SÄ±la GençoÄŸlu'nun avukatÄ± ise GüloÄŸlu'nun avukatÄ±nÄ±n istifasÄ±nÄ±n davayÄ± uzatmaya yönelik olduÄŸunu ileri sürerek, davanÄ±n karara baÄŸlanmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme, sanÄ±k GüloÄŸlu'na, avukatÄ± Emrullah Gözcü'nün istifa ettiÄŸinin bildirilmesi için duruÅŸmayÄ± erteledi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu, 7 AÄŸustos 2016'da düzenlenen YenikapÄ± mitingine katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru üzerine, "Darbe karÅŸÄ±tÄ±yÄ±m ama böyle bir ÅŸovun içinde bulunmayÄ± tercih etmiyorum." demiÅŸti. SÄ±la, bu sözlerinin sorulduÄŸu Davut GüloÄŸlu'nun ifadeleri üzerine ÅŸarkÄ±cÄ± hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olmuÅŸtu.

Åžikayet üzerine soruÅŸturma baÅŸlatan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sanÄ±k Davut GüloÄŸlu hakkÄ±nda "basÄ±n-yayÄ±n yoluyla hakaret" suçundan 4 aydan 2 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rladÄ±.

Bir önceki celsede, mahkeme hakiminin savunmadaki ifadeleri tutanaÄŸa geçirmediÄŸini ileri süren GüloÄŸlu'nun avukatÄ± Emrullah Gözcü, reddihakim talebinde bulunmuÅŸtu. Talebi deÄŸerlendiren Nöbetçi Ä°stanbul AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, istemi reddetmiÅŸti.