Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 06/04/2017 20:43

Sevilen dizi Seksenler final yapÄ±yor

Seksenler

EkranlarÄ±n en sevilen dÃ¶nem dizilerinden biri olan Seksenler final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile ekranlara veda edecek

TRT1 kanalÄ±nda ekrana gelen Seksenler dizisi final yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor.AltÄ± sezondur izleyiciyle buluÅŸan dönem dizisi, mayÄ±s ayÄ±nda son bölümüyle ekranlara veda edecek. AltÄ± sezondur devam eden MinT YapÄ±m imzalÄ± Seksenler, 27 MayÄ±s Cumartesi günü yayÄ±nlanacak 228. bölümü ile ekran macerasÄ±nÄ± sonlandÄ±racak.

“EN BÜYÜK TEÅžEKKÜR SEKSENLER SEYÄ°RCÄ°SÄ°NE”

Ä°zleyiciyi hatÄ±ralarÄ±yla gülümsetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k ve onlar da bizi altÄ± sezon boyunca yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± diyen dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Birol Güven, en büyük teÅŸekkürü Seksenler seyircisinin hakkettiÄŸini belirtiyor.

Güven, final ile ilgili olarak “"Böyle bir dizi ancak TRT ekranlarÄ±nda olabilirdi. Seksenler TRT’ye çok yakÄ±ÅŸtÄ±. TRT yönetimine çok teÅŸekkür ederiz"”diyor.

YönetmenliÄŸini Bora Tekay’Ä±n üstlendiÄŸi Seksenler’in kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Åžoray Uzun, AyÅŸe Tolga, Yasemin Çonka, Ä°lker AyrÄ±k, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Berat Yenilmez, Suzan KardeÅŸ, Necmi YapÄ±cÄ±, HacÄ± Ali Konuk, AÅŸkÄ±n Åženol, Mahir Ä°pek,Hakan Bulut, Haluk Özenç, Özlem BalcÄ±, Tolunay Donat, Mehmet Elmas, Faruk SofuoÄŸlu, Ali Fuat Pekzeren, Betül Berk, Tahsin TaÅŸkÄ±n, Osman Büyükercan, Eray Yasin IÅŸÄ±k, Kemal Zeydan, Gülseren Gürtunca, YalçÄ±n Özden ve Kemal Kuruçay yer alÄ±yor.

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