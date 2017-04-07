HiÃ§ olmayacak yorumu beÄŸendi aÃ§Ä±klamasÄ± herkesi gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

Acun IlÄ±calÄ±, Survivor Adem hakkÄ±nda yazÄ±lan olumsuz bir haberi beÄŸenince hemen aÃ§Ä±klamada bulundu. IlÄ±calÄ±, "ArkadaÅŸÄ±m beÄŸenmiÅŸ" ÅŸeklinde yorum yaptÄ±

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±, geçen günlerde Instagram hesabÄ±ndan ünlüler takÄ±mÄ±yla fotoÄŸraf paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na Adem'le ilgili yapÄ±lan olumsuz yorumlardan birini beÄŸenen IlÄ±calÄ± için "tarafÄ±nÄ± belli etti" yorumlarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. IlÄ±calÄ± konuyla ilgili açÄ±klama yaparak, "Instagram'da yapÄ±lan bir yorumu hesabÄ±mÄ± yöneten arkadaÅŸÄ±m yanlÄ±ÅŸlÄ±kla beÄŸenmiÅŸ, hemen düzeltildi. BaÅŸka bir anlam yüklemeyelim." dedi.

Ä°ÅŸte Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n o Tweet'i: