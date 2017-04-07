Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 07/04/2017 18:28

Yatak pozlarÄ± ortaya Ã§Ä±kan damat adayÄ±na aÅŸkÄ±nÄ± itiraf etti

birkan mihriban

Gelin adayÄ± Mihriban, daha Ã¶nce 2 kadÄ±nla yatak pozu Ã§Ä±kan Birkan'a aÅŸk itirafÄ±nda bulundu

Daha önce gelin adaylarÄ±ndan Sevgi ve Esmira ile yatak görüntüleri ortaya çÄ±kan damat adaylarÄ±ndan Birkan, locadaki gelin adaylarÄ±ndan Mihriban'Ä±n aÅŸk itirafÄ±yla büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±.Daha önce aile zoruyla bir evlilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mihriban, Zuhal Topal'Ä±n yanÄ±na gelerek Birkan'dan hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve onu tanÄ±mak istediÄŸini belirtti.Bu itiraf karÅŸÄ±sÄ±nda büyük ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸayan Birkan, Mihriban'Ä±n hal ve hareketlerini beÄŸendiÄŸini belirterek konuÅŸmak istediÄŸini söyledi.

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