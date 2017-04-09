Sette sinir krizi geÃ§irdi Ã¼nlÃ¼ oyuncu tÃ¼kenmiÅŸlik sendromu mu yaÅŸÄ±yor

ÃœnlÃ¼ oyuncu Ece Uslu'n, dizi setine gelmediÄŸi ve geldiÄŸinde de sinir krizi geÃ§irdiÄŸi sÃ¶yleniyor. Bu durum akÄ±llara Meryem Uzerli'nin bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼kenmiÅŸlik sendromunu hatÄ±rlatÄ±yor

Dizi setlerindeki uzun çalÄ±ÅŸma saatlerinin yanÄ± sÄ±ra pek çok olumsuz koÅŸul bazen sanatçÄ±larÄ± canÄ±ndan bezdiriyor. 'Dayan YüreÄŸim' dizisinde rol alan Ece Uslu'nun da benzer sebepleri ileri sürerek sete gelmediÄŸi, agresif tavÄ±rlar sergilediÄŸi hatta oyunculara tahsis edilen karavanda sinir krizi geçirip eÅŸyalarÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.Kulislerde Uslu'nun da Meryem Uzerli gibi tükenmiÅŸlik sendromuna girmiÅŸ olabileceÄŸi konuÅŸuluyor.