Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/04/2017 12:10

Umre fotoÄŸraflarÄ±na eleÅŸtiri yapÄ±lan Ã¼nlÃ¼ futbolcu sessizliÄŸini bozdu

mesut Ã¶zil

Umre fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtirilen Ã¼nlÃ¼ futbolcu Mesut Ã–zil, "FotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok taraftar paylaÅŸmamÄ± istedi. Kimseyi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak iÃ§in yapmadÄ±m. Bu benim inancÄ±m." dedi

Mesut Özil, Ä°ngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiÄŸi röportajda, geçen yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± umre ziyaretinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya üzerinden paylaÅŸmasÄ±na gelen eleÅŸtirilerle ilgili konuÅŸtu. Mesut, ÅŸunlarÄ± söyledi:"AbartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaÅŸamalÄ±ydÄ±m. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. FotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±m çünkü birçok taraftar paylaÅŸmamÄ± istedi. Kimseyi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak için yapmadÄ±m. Bu benim inancÄ±m."

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