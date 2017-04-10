Umre fotoÄŸraflarÄ±na eleÅŸtiri yapÄ±lan Ã¼nlÃ¼ futbolcu sessizliÄŸini bozdu

Umre fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtirilen Ã¼nlÃ¼ futbolcu Mesut Ã–zil, "FotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok taraftar paylaÅŸmamÄ± istedi. Kimseyi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak iÃ§in yapmadÄ±m. Bu benim inancÄ±m." dedi

Mesut Özil, Ä°ngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiÄŸi röportajda, geçen yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± umre ziyaretinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya üzerinden paylaÅŸmasÄ±na gelen eleÅŸtirilerle ilgili konuÅŸtu. Mesut, ÅŸunlarÄ± söyledi:"AbartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bir Müslüman olarak oraya gitmeli ve bu deneyimi yaÅŸamalÄ±ydÄ±m. Benim için harika bir deneyimdi. Tekrar yapmak istiyorum. FotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±m çünkü birçok taraftar paylaÅŸmamÄ± istedi. Kimseyi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak için yapmadÄ±m. Bu benim inancÄ±m."