Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/04/2017 13:00

Sosyetik gÃ¼zelin bu Ã§antalarÄ± iki ev deÄŸerinde

derin mermerci

Sosyetik gÃ¼zel Derin Mermerci'nin sadece iki Ã§antasÄ±yla Ä°stanbul'da iki daire alÄ±nabiliyor

Lükse düÅŸkünlüÄŸü ile bilinen Derin Mermerci, internet sitesinde "mütevazÄ± paylaÅŸÄ±mlar" yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyip gardÄ±robunu açtÄ±. SÄ±k sÄ±k NiÅŸantaÅŸÄ± sokaklarÄ±nda milyonluk ayakkabÄ± ve çanta kombinleriyle objektiflere yansÄ±yan Mermerci'nin iki adet çantaya toplam 500 bin lira verdiÄŸini öÄŸrenenler "Bu nasÄ±l mütevazÄ±lÄ±k?" demekten kendini alamadÄ±. Mermerci'nin milyarlÄ±k gardÄ±robunun vazgeçilmez parçalarÄ±ndan olan iki adet çantaya verilen parayla Ä°stanbul'un Maltepe ilçesinde 3 oda 1 salon daire alÄ±nabiliyor. Daha mütevazi evlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Mermerci'nin çantalarÄ±na verdiÄŸi parayla 2 daire de sahip olunabilir. Sosyetik güzelin yine gardÄ±robunda yer alan ve Kim Kardashian'la Victoria Beckham'Ä±n da kullandÄ±ÄŸÄ± 80 bin dolarlÄ±k (yaklaÅŸÄ±k 320 bin lira) çantasÄ±nÄ±n fiyatÄ± da mütevazÄ± bir ev ile neredeyse 3 otomobil parasÄ± ediyor.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
esra erol

Esra Erol izdivaÃ§ programÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±yor mu

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n sevilen sunucu Esra Erol Ã§ok yorulduÄŸunu ve ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan "AyrÄ±lmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

Janet Jackson

EÅŸi uÄŸruna tesettÃ¼re girmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kocasÄ±ndan boÅŸanÄ±yor mu

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Janet Jackson, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸinde eÅŸinin tesettÃ¼re girmesini kabul edip kapanmÄ±ÅŸtÄ±. Hayat tarzlarÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan ÅŸarkÄ±cÄ± boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

mesut Ã¶zil

Umre fotoÄŸraflarÄ±na eleÅŸtiri yapÄ±lan Ã¼nlÃ¼ futbolcu sessizliÄŸini bozdu

Umre fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtirilen Ã¼nlÃ¼ futbolcu Mesut Ã–zil, "FotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok taraftar paylaÅŸmamÄ± istedi. Kimseyi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak iÃ§in yapmadÄ±m. Bu benim inancÄ±m." dedi