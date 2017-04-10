Sosyetik gÃ¼zelin bu Ã§antalarÄ± iki ev deÄŸerinde

Sosyetik gÃ¼zel Derin Mermerci'nin sadece iki Ã§antasÄ±yla Ä°stanbul'da iki daire alÄ±nabiliyor

Lükse düÅŸkünlüÄŸü ile bilinen Derin Mermerci, internet sitesinde "mütevazÄ± paylaÅŸÄ±mlar" yapacaÄŸÄ±nÄ± söyleyip gardÄ±robunu açtÄ±. SÄ±k sÄ±k NiÅŸantaÅŸÄ± sokaklarÄ±nda milyonluk ayakkabÄ± ve çanta kombinleriyle objektiflere yansÄ±yan Mermerci'nin iki adet çantaya toplam 500 bin lira verdiÄŸini öÄŸrenenler "Bu nasÄ±l mütevazÄ±lÄ±k?" demekten kendini alamadÄ±. Mermerci'nin milyarlÄ±k gardÄ±robunun vazgeçilmez parçalarÄ±ndan olan iki adet çantaya verilen parayla Ä°stanbul'un Maltepe ilçesinde 3 oda 1 salon daire alÄ±nabiliyor. Daha mütevazi evlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Mermerci'nin çantalarÄ±na verdiÄŸi parayla 2 daire de sahip olunabilir. Sosyetik güzelin yine gardÄ±robunda yer alan ve Kim Kardashian'la Victoria Beckham'Ä±n da kullandÄ±ÄŸÄ± 80 bin dolarlÄ±k (yaklaÅŸÄ±k 320 bin lira) çantasÄ±nÄ±n fiyatÄ± da mütevazÄ± bir ev ile neredeyse 3 otomobil parasÄ± ediyor.