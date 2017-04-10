Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 10/04/2017 13:24

EÅŸi uÄŸruna tesettÃ¼re girmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kocasÄ±ndan boÅŸanÄ±yor mu

Janet Jackson

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Janet Jackson, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸinde eÅŸinin tesettÃ¼re girmesini kabul edip kapanmÄ±ÅŸtÄ±. Hayat tarzlarÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan ÅŸarkÄ±cÄ± boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Michael Jackson'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi dünyaca ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Janet Jackson üçüncü evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ve ocak ayÄ±nda ilk çocuÄŸunu dünyaya getirdiÄŸi KatarlÄ± milyarder iÅŸ adamÄ± Wissam el Mana'dan boÅŸanmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Janet Jackson, doÄŸum dolayÄ±sÄ±yla 'Unbreakable' dünya turunu ertelemiÅŸ ve tesettüre girerek "Müslüman mÄ± oldu?" sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirmiÅŸti.

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esra erol

Esra Erol izdivaÃ§ programÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±yor mu

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n sevilen sunucu Esra Erol Ã§ok yorulduÄŸunu ve ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan "AyrÄ±lmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

derin mermerci

Sosyetik gÃ¼zelin bu Ã§antalarÄ± iki ev deÄŸerinde

Sosyetik gÃ¼zel Derin Mermerci'nin sadece iki Ã§antasÄ±yla Ä°stanbul'da iki daire alÄ±nabiliyor

mesut Ã¶zil

Umre fotoÄŸraflarÄ±na eleÅŸtiri yapÄ±lan Ã¼nlÃ¼ futbolcu sessizliÄŸini bozdu

Umre fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtirilen Ã¼nlÃ¼ futbolcu Mesut Ã–zil, "FotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok taraftar paylaÅŸmamÄ± istedi. Kimseyi kÄ±ÅŸkÄ±rtmak iÃ§in yapmadÄ±m. Bu benim inancÄ±m." dedi