EÅŸi uÄŸruna tesettÃ¼re girmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kocasÄ±ndan boÅŸanÄ±yor mu

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Janet Jackson, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸinde eÅŸinin tesettÃ¼re girmesini kabul edip kapanmÄ±ÅŸtÄ±. Hayat tarzlarÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan ÅŸarkÄ±cÄ± boÅŸanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Michael Jackson'Ä±n kÄ±z kardeÅŸi dünyaca ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Janet Jackson üçüncü evliliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± ve ocak ayÄ±nda ilk çocuÄŸunu dünyaya getirdiÄŸi KatarlÄ± milyarder iÅŸ adamÄ± Wissam el Mana'dan boÅŸanmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. Janet Jackson, doÄŸum dolayÄ±sÄ±yla 'Unbreakable' dünya turunu ertelemiÅŸ ve tesettüre girerek "Müslüman mÄ± oldu?" sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirmiÅŸti.