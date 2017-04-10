Esra Erol izdivaÃ§ programÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±yor mu

Ä°zdivaÃ§ programÄ±nÄ±n sevilen sunucu Esra Erol Ã§ok yorulduÄŸunu ve ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan "AyrÄ±lmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

Esra Erol, Milliyet yazarÄ± Sina KoloÄŸlu'na programa devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸte KoloÄŸlu'nun yazÄ±sÄ±ndaki ilgili kÄ±sÄ±m; "Evlilik programÄ±na devam' konusundaki sorularÄ±mÄ± da 'Öncelikle bu sezonu bitirmek tek düÅŸüncem. Sezon finali 23 Haziran'da. Biraz dinlenmek istiyorum. Sonra duruma bakacaÄŸÄ±m' diye yanÄ±tladÄ±. DuyduÄŸuma göre kanalla hareket edecek. 'Evlilik programlarÄ±nÄ±n bitirilmesi yönünde' baskÄ± devam ederse, Erol baÅŸka bir proje için kollarÄ± sÄ±vayabilir. Kanal, alÄ±nan izlenme oranÄ±ndan memnun. Sorun çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± takdirde devam edilmesini ister diye düÅŸünüyorum."