Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/04/2017 08:06

Survivor'da feci kaza ayak parmaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±

Survivor 2017

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±k oyunu oynandÄ±. Kazanan taraf Ã¼nlÃ¼ler olurken Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±'nÄ±n ayak parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

Her bölümü nefes kesen Survivor’Ä±n 62. bölümü dün akÅŸam TV8’de ekranlara geldi. Survivor son bölümde iki takÄ±m dokunulmazlÄ±k oyunu için karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiler.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KÄ°M KAZANDI?

Hem performansa hem de beceriye dayalÄ± dokunulmazlÄ±k oyununda her iki takÄ±m da inanÄ±lmaz bir mücadele verdi. Ä°lk turu Ünlüler takÄ±mÄ± alÄ±rken ikinci turu ise Gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±. Final turunda ise Ünlüler 4 – 1 geriden gelip oyununu kazanmayÄ± bildi.

ELEME ADAYI KÄ°M OLDU?

Kaybedilen oyun sonrasÄ± Gönüllüler bir kiÅŸinin ismini belirlemek üzere konseyde toplandÄ±. YapÄ±lan oylama sonucu en çok ismi yazÄ±lan kiÅŸi Berna oldu. HaftanÄ±n ilk eleme adayÄ± olan Berna bu duruma alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸunu, sebebini hiç merak etmediÄŸini belirterek saygÄ± duymaktan baÅŸka bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

ADEM’Ä°N PARMAÄžI KIRILDI

DokunulmazlÄ±k oyunu esnasÄ±nda ünlü yarÄ±ÅŸmacÄ± Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, kazandÄ±ÄŸÄ± oyun sonrasÄ±, hÄ±rsÄ±ndan ayaÄŸÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde tahtaya vurunca parmaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±. Ünlü yarÄ±ÅŸmacÄ± bu durumu bench’teki kötü enerjiye baÄŸladÄ±.

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