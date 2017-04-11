Kendisine at diyen herkese inat kilo verdi

Ã‡ok GÃ¼zel Hareketler Bunlar'da oynayan AyÃ§a Erturan 'diyetisyenim insan gibi ye' dediÄŸinde yemek stilinin deÄŸiÅŸtiÄŸini belirterek 12 kilo verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BKM ekibinde 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ayça Erturan sonunda kilolarÄ±ndan kurtuldu. Tam 12 kilo veren ünlü oyuncu, "Eser Yenenler ve Ä°brahim Büyükak bana 'at gibisin' diyorlardÄ±, onlara inat kilo verdim" dedi. 12 kilo verdiÄŸini belirten oyuncu Ayça Erturan, "Bana at diyorlardÄ±. YÄ±lmaz ErdoÄŸan da 'ZayÄ±f ve komik kadÄ±nlar var' deyince kilo vermeye karar verdim. Diyetisyenim 'Ä°nsan gibi ye' dediÄŸi andan itibaren beslenmem deÄŸiÅŸti" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ä°ÅŸte Ayça Erturan'Ä±n son hali:



