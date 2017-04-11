Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/04/2017 13:13

Kendisine at diyen herkese inat kilo verdi

ayÃ§a erturan

Ã‡ok GÃ¼zel Hareketler Bunlar'da oynayan AyÃ§a Erturan 'diyetisyenim insan gibi ye' dediÄŸinde yemek stilinin deÄŸiÅŸtiÄŸini belirterek 12 kilo verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

BKM ekibinde 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programÄ±yla tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ayça Erturan sonunda kilolarÄ±ndan kurtuldu. Tam 12 kilo veren ünlü oyuncu, "Eser Yenenler ve Ä°brahim Büyükak bana 'at gibisin' diyorlardÄ±, onlara inat kilo verdim" dedi. 12 kilo verdiÄŸini belirten oyuncu Ayça Erturan, "Bana at diyorlardÄ±. YÄ±lmaz ErdoÄŸan da 'ZayÄ±f ve komik kadÄ±nlar var' deyince kilo vermeye karar verdim. Diyetisyenim 'Ä°nsan gibi ye' dediÄŸi andan itibaren beslenmem deÄŸiÅŸti" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ä°ÅŸte Ayça Erturan'Ä±n son hali:


Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Survivor 2017

Survivor'da feci kaza ayak parmaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±k oyunu oynandÄ±. Kazanan taraf Ã¼nlÃ¼ler olurken Adem KÄ±lÄ±Ã§Ã§Ä±'nÄ±n ayak parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

asena atalay caner erkin

Asena Atalay ilk kez mahkemeye salonunda bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Caner Erkin ile boÅŸandÄ±ktan sonra aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davalar nedeniyle sÃ¼rekli gerginlik yaÅŸayan Asena Atalay ilk kez duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±

Eda TaÅŸpÄ±nar

ÃœnlÃ¼ modele nazar deÄŸdi soluÄŸu hastanede aldÄ±

Kendi markasÄ±nÄ± yaratan gÃ¼zel model TaÅŸpÄ±nar hastanelik oldu