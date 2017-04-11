UyuÅŸturuyla yakalanan Yurdaer Okur'un cezasÄ± belli oldu

KKTC'de uyuÅŸturucuyla yakalanan oyuncu Yurdaer Okur 100 lira cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ± ve serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

28 Mart'ta tiyatro festivaline katÄ±lmak üzere KKTC'ye gelen ve Ercan havalimanÄ±nda narkotik köpeÄŸine üzerinde bir gram hintkeneviriyle yakalanan ünlü oyuncu Yurdaer Okur, 100 lira para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Okur, hapis cezasÄ± almamasÄ± nedeniyle sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edilmeyecek ve KKTC'ye giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na engel konulmayacak.

50 BÄ°N LÄ°RA SENET, 100 LÄ°RA NAKÄ°T

LefkoÅŸa AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada 3 kiÅŸilik mahkeme heyeti, KKTC devlet laboratuvarÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸmamasÄ± nedeniyle Okur'un üzerinde yakalanan uyuÅŸturucuya tahlil yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak ünlü sanatçÄ±nÄ±n, uyuÅŸturucunun hintkeneviri olduÄŸunu itiraf ettiÄŸini belirterek, uyuÅŸturucu ithal etmek ve kullanmak suçlarÄ±ndan her biri 50 lira olmak üzere 100 lira para cezasÄ± verdi. Mahkeme, Yurdaer Okur'un sulh ve sükûnu koruyacaÄŸÄ±na dair 50 bin lira kefalet senedi imzalamasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda serbest bÄ±raktÄ±. UyuÅŸturucu, KKTC'de aÄŸÄ±r suçlardan kabul ediliyor ve genellikle hapis cezasÄ± veriliyor. KKTC'de herhangi bir hapis cezasÄ± alan üçüncü ülke vatandaÅŸlarÄ±, cezalarÄ±nÄ± çektikten sonra sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ediliyor ve Ada'ya tekrar giriÅŸleri engelleniyor. Yasak ancak Bakanlar Kurulu kararÄ±yla kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.