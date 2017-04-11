Esra Erol Zuhal Topal ikinci golÃ¼ de attÄ±

RTÃœK'e gelen yoÄŸun ÅŸikayetlere karÅŸÄ± izdivaÃ§ programlarÄ± kapatmak yerine dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ±na karar veren hÃ¼kÃ¼metin aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Esra Erol rakiplerine ikinci golÃ¼nÃ¼ attÄ±

Seyircilerin RTÜK'e yoÄŸun ÅŸikayeti sonrasÄ± Hükümet harekete geçerek Ä°zdivaç programlarÄ±na "kendinize çeki düzen verin" uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸ, Esra Erol da hemen harekete geçerek sunduÄŸu izdivaç programÄ±nda Caner ve Berke'yi gerçekten evlendirmiÅŸti. Aradan 2 hafta geçmeden Esra Erol'da Aytaç ve Deniz dünya evine girdi.