Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 11/04/2017 22:17

Esra Erol Zuhal Topal ikinci golÃ¼ de attÄ±

zuhal topal esra erol

RTÃœK'e gelen yoÄŸun ÅŸikayetlere karÅŸÄ± izdivaÃ§ programlarÄ± kapatmak yerine dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ±na karar veren hÃ¼kÃ¼metin aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine Esra Erol rakiplerine ikinci golÃ¼nÃ¼ attÄ±

Seyircilerin RTÜK'e yoÄŸun ÅŸikayeti sonrasÄ± Hükümet harekete geçerek Ä°zdivaç programlarÄ±na "kendinize çeki düzen verin" uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸ, Esra Erol da hemen harekete geçerek sunduÄŸu izdivaç programÄ±nda Caner ve Berke'yi gerçekten evlendirmiÅŸti. Aradan 2 hafta geçmeden Esra Erol'da Aytaç ve Deniz dünya evine girdi.

 

 

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