Ä°brahim Erkal apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± durumu ciddi

Maltepe'de oturan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal, evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulununca hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal, Maltepe BaÅŸÄ±büyük’te bulunan evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafÄ±ndan fark edilen Erkal, durumun saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardÄ±ndan Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Erkal, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Haberi alan alan Erkal’Ä±n yakÄ±nlarÄ± hastaneye akÄ±n etti.Erkal’Ä±n durumunun ciddiyetini koruduÄŸu tedavisinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. BaygÄ±n halde bulunan Ä°brahim Erkal’Ä±n saÄŸ arka kulaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda bir de yÄ±rtÄ±k olduÄŸu tespit edildi.