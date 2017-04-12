Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/04/2017 07:49

Ä°brahim Erkal apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± durumu ciddi

Ä°brahim Erkal

Maltepe'de oturan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal, evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulununca hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal, Maltepe BaÅŸÄ±büyük’te bulunan evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafÄ±ndan fark edilen Erkal, durumun saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardÄ±ndan Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Erkal, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Haberi alan alan Erkal’Ä±n yakÄ±nlarÄ± hastaneye akÄ±n etti.Erkal’Ä±n durumunun ciddiyetini koruduÄŸu tedavisinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. BaygÄ±n halde bulunan Ä°brahim Erkal’Ä±n saÄŸ arka kulaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda bir de yÄ±rtÄ±k olduÄŸu tespit edildi. 

 
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