Survivor'da dokunulmazlÄ±k oyununu kim kazandÄ± kimler eleme adayÄ± oldu

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±k iÃ§in bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadele vardÄ±. YÃ¼zÃ¼ gÃ¼len taraf bu hafta yeniden Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± oldu

HaftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyununu Ünlüler kazanmÄ±ÅŸ, Gönüllüler eleme adayÄ± olarak Berna’yÄ± seçmiÅŸti. Dünkü oyunda da Ünlüler galip geldi ve Gönüllüler konseyde bu sefer adadan gitmesi için Gökhan’Ä±n ismini verdi.

(BERNA KEKLÄ°KLER)

(GÖKHAN)

ACUN’DAN Ä°LHAN VE GÖKHAN’A BÜYÜK JEST

Acun IlÄ±calÄ±, eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Ä°lhan MansÄ±z’a ve Gönüllüler TakÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Gökhan’a büyük bir jest yaptÄ±. Ä°kili, BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde Lyon ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maçÄ± izleyebilecek.