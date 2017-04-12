Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/04/2017 08:44

Survivor'da dengeler deÄŸiÅŸiyor Serhat AkÄ±n'Ä±n Ä°lhan MansÄ±z isyanÄ±

Serhat ve Ä°lhan MansÄ±z

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Serhat AkÄ±n bugÃ¼ne kadar ilk kez Ä°lhan MansÄ±z hakkÄ±nda ÅŸikayette bulundu

HaftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyununu Ünlüler kazanmÄ±ÅŸ, Gönüllüler eleme adayÄ± olarak Berna’yÄ± seçmiÅŸti. Dünkü oyunda da Ünlüler galip geldi ve Gönüllüler konseyde bu sefer adadan gitmesi için Gökhan’Ä±n ismini verdi.

ACUN’DAN Ä°LHAN VE GÖKHAN’A BÜYÜK JEST

Acun IlÄ±calÄ±, eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Ä°lhan MansÄ±z’a ve Gönüllüler TakÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Gökhan’a büyük bir jest yaptÄ±. Ä°kili, BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde Lyon ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maçÄ± izleyebilecek.

SERHAT’TAN Ä°LHAN’A ELEÅžTÄ°RÄ°

Sema ve Furkan’la dertleÅŸen Serhat AkÄ±n, Ä°lhan MansÄ±z’a eleÅŸtiriler yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°lhan’Ä±n balÄ±k tutmak için saatlerce denizde kalmasÄ±na anlam veremeyen Serhat, Ä°lhan’Ä±n tuhaf hareketler sergilediÄŸini savundu.

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Ä°brahim Erkal

Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal hastanede yoÄŸun bakÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tedavi ediliyor

survivor 2017

Survivor'da dokunulmazlÄ±k oyununu kim kazandÄ± kimler eleme adayÄ± oldu

Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam dokunulmazlÄ±k iÃ§in bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadele vardÄ±. YÃ¼zÃ¼ gÃ¼len taraf bu hafta yeniden Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ± oldu

Ä°brahim Erkal

Ä°brahim Erkal apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± durumu ciddi

Maltepe'de oturan sanatÃ§Ä± Ä°brahim Erkal, evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulununca hemen hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±