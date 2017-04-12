Survivor'da dengeler deÄŸiÅŸiyor Serhat AkÄ±n'Ä±n Ä°lhan MansÄ±z isyanÄ±

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Serhat AkÄ±n bugÃ¼ne kadar ilk kez Ä°lhan MansÄ±z hakkÄ±nda ÅŸikayette bulundu

HaftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyununu Ünlüler kazanmÄ±ÅŸ, Gönüllüler eleme adayÄ± olarak Berna’yÄ± seçmiÅŸti. Dünkü oyunda da Ünlüler galip geldi ve Gönüllüler konseyde bu sefer adadan gitmesi için Gökhan’Ä±n ismini verdi.

ACUN’DAN Ä°LHAN VE GÖKHAN’A BÜYÜK JEST

Acun IlÄ±calÄ±, eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Ä°lhan MansÄ±z’a ve Gönüllüler TakÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Gökhan’a büyük bir jest yaptÄ±. Ä°kili, BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali’nde Lyon ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± maçÄ± izleyebilecek.

SERHAT’TAN Ä°LHAN’A ELEÅžTÄ°RÄ°

Sema ve Furkan’la dertleÅŸen Serhat AkÄ±n, Ä°lhan MansÄ±z’a eleÅŸtiriler yaÄŸdÄ±rdÄ±. Ä°lhan’Ä±n balÄ±k tutmak için saatlerce denizde kalmasÄ±na anlam veremeyen Serhat, Ä°lhan’Ä±n tuhaf hareketler sergilediÄŸini savundu.