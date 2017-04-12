Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l

Evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunan ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal hastanede yoÄŸun bakÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tedavi ediliyor

Ünlü ses sanatçÄ±sÄ± Ä°brahim Erkal, Maltepe BaÅŸÄ±büyük'te bulunan evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafÄ±ndan fark edilen Erkal, durumun saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirilmesinin ardÄ±ndan Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Erkal, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

Haberi alan alan Erkal'Ä±n yakÄ±nlarÄ± hastaneye akÄ±n etti. Erkal'Ä±n durumunun ciddiyetini koruduÄŸu tedavisinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. BaygÄ±n halde bulunan Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸ arka kulaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda bir de yÄ±rtÄ±k olduÄŸu tespit edildi. Erkal, Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardÄ±ndan uyutularak BeÅŸiktaÅŸ Ulus'taki Liv Hospital'a kaldÄ±rÄ±ldÄ±.