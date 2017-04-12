ÅžarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal otoparkta baygÄ±n bulundu yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±

Otoparkta 1 buÃ§uk saat baygÄ±n kalan Erzurumlu ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal, beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi iÃ§in yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal, Maltepe BaÅŸÄ±büyük'te bulunan evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafÄ±ndan fark edilen Erkal, durumun saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardÄ±ndan Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YOÄžUN BAKIMA ALINDI

YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Erkal, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±. Haberi alan Erkal'Ä±n yakÄ±nlarÄ± hastaneye akÄ±n etti.Erkal'Ä±n durumunun ciddiyetini koruduÄŸu tedavisinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi. BaygÄ±n halde bulunan Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸ kulaÄŸÄ±nÄ±n arka tarafÄ±nda bir de yÄ±rtÄ±k olduÄŸu tespit edildi.

BU AKÅžAM KONSERÄ° VARMIÅž

Ä°brahim Erkal'Ä±n kuzeni Hilmi Åžahin sanatçÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu anlattÄ±:"Yüksek tansiyona baÄŸlÄ± bir rahatsÄ±zlÄ±k geçirdi. BaÅŸka hiçbir ÅŸey yok. Doktorlar durumu kritik diyorlar. Yapacak hiçbir ÅŸeyimiz yok. Gece 02.00'dan beri hastanedeyiz. Durumu kötü. Ümidimizi kaybetmiyoruz. DualarÄ±nÄ± bekliyoruz. Bu akÅŸam Caddebostan'da konseri vardÄ±. Çok acÄ±lÄ±yÄ±z. Çok zor bir ÅŸey yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z. Herkes hastanede. Daha önce hiç bayÄ±lma gibi bir durumu olmadÄ±. Son çocuÄŸu onun hayatÄ±na renk katmÄ±ÅŸtÄ±. Pazar günü beraberdik. AkÅŸam arkadaÅŸlarÄ±yla yemekteydi. "

"1,5 SAAT BAYGIN KALMIÅž"

Duymayan KalmasÄ±n programÄ±na telefonla baÄŸlanan Ä°brahim Erkal'Ä±n iÅŸ ortaÄŸÄ± Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunu anlattÄ±: Saat 01.00'de siteye giriÅŸ yapmÄ±ÅŸ. Güvenlik görevlisi beni aradÄ±. Ben 02.30'da oradaydÄ±m. 1-1,5 saat otoparkta kalmÄ±ÅŸ. Doktorlar beyin kanamasÄ± geçirdiÄŸini söylüyorlar. Rabbimden ÅŸifa diliyoruz. DostlarÄ±ndan dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaÅŸÄ±yordu, EÅŸi, çocuklarÄ± ve ailesi de hastanede.

TEDAVÄ° GÖRDÜÄžÜ HASTANEDEN ÖZEL BÄ°R HASTANEYE SEVK EDÄ°LDÄ°

Ä°brahim Erkal, tedavi gördüÄŸü Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nden alÄ±narak baÅŸka bir hastaneye sevk edildi. Daha sonra ilk müdahalenin ardÄ±ndan uyutularak BeÅŸiktaÅŸ Ulus'taki özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.