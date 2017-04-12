ÅžarkÄ±cÄ± Ä°brahim Erkal hakkÄ±nda hastaneden ilk aÃ§Ä±klama geldi

Beyin kanamasÄ± geÃ§iren Erzurumlu Ä°brahim Erkal'Ä±n doktoru saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu

SanatçÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden yapÄ±lan açÄ±klamada, "Son derece ciddi beyin kanamasÄ±nÄ±n olduÄŸu saptanmÄ±ÅŸ olup hastamÄ±z derin koma durumundadÄ±r" denildi. Erkal, Maltepe'deki evinin otoparkÄ±nda baygÄ±n halde bulunarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kartal Dr. Lütfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardÄ±ndan Ä°brahim Erkal, ambulansla BeÅŸiktaÅŸ'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "Beyin kanamasÄ± ön tanÄ±sÄ± ile getirilen, evinin otoparkÄ±nda düÅŸmüÅŸ olarak bulunan deÄŸerli sanatçÄ± Ä°brahim Erkal'Ä±n yapÄ±lan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasÄ±nÄ±n olduÄŸu saptanmÄ±ÅŸ olup hastamÄ±z derin koma durumundadÄ±r. YoÄŸun tÄ±bbi destek tedavisi alan hastamÄ±z ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r."