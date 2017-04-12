Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/04/2017 12:26

Demet Åžener'den eski eÅŸine zehir zemberek sÃ¶zler

ibrahim kutluay

Demet Åžener eski eÅŸi Ä°brahim Kutluay iÃ§in "Ortada zina var, elimde dokÃ¼man ve belgeler var" ÅŸeklinde konuÅŸtu

Demet Åžener'in Ä°brahim Kutluay'a kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± geçmiyor. GeçtiÄŸimiz günlerde magazin muhabirlerine konuÅŸan Åžener; "Ortada zina var, elimde doküman ve belgeler var" dedi. "Åžu an zinadan dolayÄ± boÅŸanma davasÄ± açtÄ±k" diyen Demet Åžener ÅŸöyle devam etti: Ä°cra davasÄ± açÄ±ldÄ±, öyle bir dava var, biz olmayan bir ÅŸeyi söylemeyiz, bir davada bitecek deÄŸil, mal paylaÅŸÄ±mÄ± davasÄ± açmadÄ±k, zinadan dolayÄ± bir dava açtÄ±k. Belki de açmayacaÄŸÄ±z, o belli olmaz, delillerimizi de sunduk. Çok net olduÄŸum için kararÄ±m da net. Ben de suçlu olsam ben de susarÄ±m.

 

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