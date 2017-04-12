Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 12/04/2017 13:36

Neslihan AtagÃ¼l hamile mi

neslihan atagÃ¼l Kadir DoÄŸulu

Kadir DoÄŸulu ile 9 aydÄ±r evli olan Neslihan AtagÃ¼l sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±na yorum yapan eÅŸi nedeniyle hamile olduÄŸu sanÄ±ldÄ± ancak AtagÃ¼l canlÄ± yayÄ±na katÄ±larak bu haberleri yalanladÄ±

Geçen yÄ±l temmuz ayÄ±nda evlenen Neslihan Atagül ile Kadir DoÄŸulu'nun Instagram yazÄ±ÅŸmalarÄ± hayranlarÄ±nÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±. Herkes "Neslihan hamile mi" diye sorular sormaya baÅŸlayÄ±nca güzel oyuncu, Star TV'de yayÄ±nlanan 'Duyamayan KalmasÄ±n' programÄ±nda haberleri yalanladÄ±. Neslihan Atagül, önceki gün eÅŸi Kadir DoÄŸulu'nun fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafÄ±n altÄ±na da "Kahraman! Seni seviyorum" notunu düÅŸtü. Kadir DoÄŸulu, eÅŸinin bu sözlerine "Seni seviyorum. 2 bebek" diye karÅŸÄ±lÄ±k verince olanlar oldu. "2 bebek" notu çiftin fanlarÄ± arasÄ±nda "Neslihan hamile... Bebek geliyor" ÅŸeklinde yorumlara neden oldu.

 

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